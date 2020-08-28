Amazon ormanlarının tahrip edilmesi Brüksel'de protesto edildi

AA

Çeşitli çevre gruplarının çağrısı üzerine yaklaşık 100 kişi Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumları önündeki Schuman Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, "Amazon tehlikede", "Çevre için ayağa kalk", "Nefes almak istiyoruz", "Orman yangınlarını durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Şarkı söyleyen ve dans eden göstericiler, çevre ve iklim değişimi ile ilgili sloganlar attı.

Amazon ormanlarının korunmasını talep eden göstericiler, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve AB arasında yakın zamanda imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına karşı çıktı.