01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amazon Lojistik, bugünden itibaren Amazon.com.tr'de satış yapan binlerce kayıtlı işletmenin hizmetine sunuldu. Satıcı adına ürünü muhafaza eden, paketleyen ve kargo işlemleriyle ilgilenen hizmetiyle Amazon, Türk KOBİ’lerin işlerini büyütmeye odaklanıyor.
Satıcı tarafından Amazon’a yollanan ürünler, belirli bir düzene göre sıralanıp listelendikten sonra satışa hazır hale geliyor. Siparişi KOBİ adına alan Amazon, süreci ve satış işlemlerini yöneterek alıcı ve satıcı için güvenilir ve kolay e-ticaret yapmayı planlıyor.
Ürünün paketlenmesi, kargo aracılığıyla müşteriye teslim edilmesi, satış sonrası destek ve iade gibi süreçlerin tamamını da satıcı adına yöneten hizmetiyle Amazon, satıcılara envanterlerini ve toplam satışlarını takip etme imkanı sunuyor. Bireysel nakliye masrafları ve ürünleri ayrı ayrı paketleme sürecini ortadan kaldıran sistemle zaman ve para tasarrufu sağlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan işletmelerin aynı zamanda Amazon'un müşteri hizmetlerinden de yararlanabileceği belirtildi. Tüm müşteri geri dönüşlerini işletme adına yöneten Amazon, bu sayede işletmelere zaman kazandırmayı da amaçlıyor
DİJİTAL EKONOMİDE BÜYÜK YA DA KÜÇÜK ŞİRKET ÖNEMSİZ
Amazon Lojistik hizmetinden küçük ya da büyük her ölçekteki her işletmenin faydalanabildiğini belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott: "Dijital ekonomide işletmenin büyüklüğünün hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Amazon olarak küçük ya da büyük her işletmenin gelişimine destek oluyoruz, Amazon Lojistik de bunun çok iyi bir örneği. Amazon.com.tr müşterileri, hızlı teslimat ve Amazon’un dünya standartlarında sunduğu müşteri hizmetinin rahatlığıyla gittikçe büyüyen eşsiz ürün yelpazesine erişebilecek” dedi.
Amazon teslimat ayrıcalığıyla satılan ürünlere hızlı erişim imkanı da sağlayan Amazon Lojistik, müşterilerine koşulları sağlayan birçok ürün için ücretsiz teslimat ve İstanbul içinde geçerli aynı gün teslimat hizmeti de dahil olmak üzere tüm nakliye seçeneklerinden yararlanma imkanı da getirdi.
Amazon.com.tr satıcısı Melda Ateş "Toplama, paketleme ve nakliye ile uğraşmak yerine satışlarımıza odaklanmamızı sağlayan Amazon Lojistik hizmetine teşekkür ederiz. Amazon güvencesinde nakliye ve müşteri hizmetleriyle satışlarımızın önemli ölçüde artacağına eminiz" dedi.
Bir diğer Amazon.com.tr satıcısı Enis Sağlam ise “Müşterilerden aynı gün teslimat ya da ertesi gün teslimat konusunda çok fazla talep alıyordum ancak ekspres teslimat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bunu karşılayamıyordum. Bize bu kadar makul bir fiyata aynı hizmeti verme şansı tanıdığınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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