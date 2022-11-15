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Jeff Bezos Dolly Parton'a 100 milyar dolar verdi! Servetinin büyük bir kısmını bağışlayacak!

Jeff Bezos 124 milyarlık servetinin büyük bir kısmını bağışlayacağını söyledi!

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bu yıl 124 milyar dolar bulan servetinin büyük bir kısmını bağışlayacağını duyurmuştu. Bezos hala hayattayken hayır işlerine harcama yapmayı planladığını söyledi. Ayrıca Bezos Dolly Parton'a 100 milyar dolarlık ödül verdi!

Giriş: 15.11.2022 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • SERVETİNİN BÜYÜK BİR KISMINI BAĞIŞLAYACAK

    Dünyanın en zengin 4. insanı olan Jeff Bezos ilk defa servetinin büyük bir kısmını bağışlayacağın belirtti. CNN sunucu tarafından Bezos’a “Bu bağışı yaşarken mi yapacaksınız?” sorusuna ise “Evet” cevabını verdi.

  • Bezos yapacağı bağışlarda önceliğinin iklim değişikliği ile mücadele edenlere ve sosyal ve politik bölünmeler karşısında insanlığı bir arada tutan kişiler olacağını belirtti.

    Bezos tarafından hangi kurum veya kuruluşlara ne kadar bağış yapılacağı hakkında bir açıklama gelmedi.

  • DOLLY PARTON'A 100 MİLYAR DOLARLIK ÖDÜL!

    Ayrıca Amazon kurucu milyarder Jeff Bezos adına şarkıcı Dolly Parton’a 100 milyar dolar ödül verildi.

    Bezos’ın daha önceden yılda sadece 10 miyar dolar bağışta bulunuyor ve adı hakkında ‘pinti milyarder’ imajı çizilmişti. Bezos’ın bu imajı yıkmaya çalıştığına dair iddialar mevcut.

  • Bezos hayatının sonuna kadar yaklaşık olarak 125 milyar dolar bağış yapmak istediğini söyledi.

     

  •  “Cesaret ve Nezaketle Çözüm Olan” ödülü 100 milyon dolar ile ABD’li şarkıcı Dolly Patron’a, Jeff Bezos tarafından verildi.

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