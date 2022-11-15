Bezos yapacağı bağışlarda önceliğinin iklim değişikliği ile mücadele edenlere ve sosyal ve politik bölünmeler karşısında insanlığı bir arada tutan kişiler olacağını belirtti.

Bezos tarafından hangi kurum veya kuruluşlara ne kadar bağış yapılacağı hakkında bir açıklama gelmedi.