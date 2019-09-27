Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen İİBF Liderler Günü’nün bu haftaki konuğu Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois oldu. İş dünyasının liderlerinin katıldığı oturumda Garambois: “Amazon’da çalışan herkes birer lider. En büyük ilhamımız ise müşterilerimiz. Bu da Amazon içindeki inovasyonun bir parçası” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen İİBF Liderler Günü’ne bu hafta Amazon Avrupa Başkan Yardımcısı Xavier Garambois konuk oldu. İş dünyasının liderlerinin katılımıyla gerçekleşen oturumda Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker’in sorularını cevaplayan Garambois, Amazon’un liderlik sırlarını paylaştı. Amazon Liderlik İlkeleri’nin şirketteki her bir çalışanda geçerli olacak şekilde yazıldığını belirten Garambois: “Amazon’da sürekli öğrenim ve inovasyonu destekliyoruz. Amazon Liderlik İlkeleri kültürümüzün nefes alan, canlı bir parçası. Başarımızdaki en büyük etken ise ilhamımızı müşterilerimizden almamız” dedi.

'TÜRKİYE MÜTHİŞ FIRSATLAR BARINDIRIYOR'

Garambois: “İnsanlar sürekli bana ‘’Amazon ne? Perakende şirketi mi? Lojistik mi yoksa teknoloji firması mı?’’ diye soruyor. Bu soruyu ‘’müşteri odaklıyız’’ olarak yanıtlıyorum. İşinizin merkezine birçok şeyi alabilirsiniz. Rakip, ürün, teknoloji gibi birçok seçenek var. Ancak bize göre müşteri odaklılık ilk günkü bakış açımızı en taze tutan şey” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türk KOBİ’lerini Avrupa’daki milyonlarca müşteriyle buluşturduklarını belirten Garambois: “Türkiye e-ticaret sektörü ve Türk KOBİ’leri müthiş fırsatlar barındırıyor. Amazon olarak KOBİ’lerin büyüyerek gelişmeleri ve güçlenmeleri için yaptığımız çalışmalar kapsamında Türkiye'den e-ihracatı başlattık. TOBB ve Boğaziçi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz e-ihracat eğitim serileri işbirliğiyle de KOBİ’lere e-ihracatın kolay yolunu açıyoruz. Böylece Amazon olarak Türk KOBİ’lerini milyonlarca müşterimizle buluşturarak Türk markalarını uluslararası arenaya taşımayı arzuluyoruz” dedi.