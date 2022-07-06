Amazon'a daha sıkı rekabet denetimi gelecek

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Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Amazon'un e-ticaret alanında merkezi bir oyuncu olduğu belirtildi.

Amazon'un ticaret platformunun “Alman online perakendeciliğinde merkezi bir stratejik konumda” olduğu belirtilen açıklamada, ABD’li şirketin ülkede pazaryeri hizmetlerinde baskın olduğunun değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu, şu anda Amazon'a karşı halihazırda yürüttüğümüz işlemlere dayanan hâkim durumun kötüye kullanımın kontrolünün burada da geçerli olduğu anlamına geliyor." denildi.

Dairenin değerlendirmesinde, Amazon’un, e-ticarette başka hiçbir rakip tarafından tek bir kaynaktan sunulmayan bir genişlik ve derinlikteki bir dizi hizmeti sunduğu vurgulandı.

Amazon'dan yapılan açıklamada ise şirketin, Almanya Federal Kartel Dairesi değerlendirmesine katılmadığı, dairenin kararını ve yasal çözümler de dahil olmak üzere seçenekleri dikkatle gözden geçireceği belirtildi.

Öte yandan, Financial Times’ın haberine göre, Amazon, Avrupa Birliği’nde (AB) diğer perakendecilerle daha fazla veri paylaşma ve ürün yelpazesini genişletme konusunda AB Komisyonu ile prensipte anlaştı.

AB Komisyonu, bir ticaret platformu operatörü olarak Amazon'un diğer perakendecileri dezavantajlı hale getirdiği iddiasını araştırıyordu.

Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

Daire, Amazon hakkında daha önce online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik iki soruşturma yürütmüştü.

Bu soruşturmalar, Amazon'un fiyat kontrol mekanizmalarına ve sitesinde çevrim içi satış yapan üçüncü taraf satıcılarla ilişkilerine yönelikti.