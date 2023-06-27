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Haberler Futbol

Amatör maçta 11 kırmızı kart

Isparta'da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıktı. Maçın hakemi karşılaşmada 11 kırmızı kart çıkardı

Giriş: 27.06.2023 - 00:01 | Güncelleme: ABONE OL
Amatör maçta 11 kırmızı kart
AA

Isparta Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın 20. dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor'dan 6, Atabeyspor'dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor'a ait bir otobüsün camı kırıldı.

Atabeyspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, oyuncularından bazılarının darbedildiğini, ellerinde video kayıtlarının olduğunu ve doktor raporlarının alındığı bildirildi.

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