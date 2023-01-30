Amatör Lig maçında futbolculara saldırı!

Maçın 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı.

Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek Beykozlu futbolculara saldırdı. Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi.

Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.