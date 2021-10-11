Amatör futbolcu trafik kurbanı!

Bartın'da, otomobili ile park halindeki çimento yüklü TIR'ın dorsesine çarpan amatör futbol takımı oyuncusu Sercan Aydeniz (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Aydeniz idaresindeki 74 AAL 155 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 FU 1904 plakalı çimento yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrasında yanmaya başlayan otomobili gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobilin motor kısmındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan Sercan Aydeniz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amatör küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor'da futbol oynayan Sercan Aydeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.