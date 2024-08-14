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        Haberler Gündem Güncel Amatör dalgıçlar suda ceset buldu | Son dakika haberleri

        Amatör dalgıçlar suda ceset buldu

        Antalya'da denizde tüple dalış yapan 2 amatör dalgıç, suyun altında ceset buldu. İncelemede ölen kişinin 22 yaşındaki Ahmet Göçer olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:59
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        Amatör dalgıçlar suda ceset buldu
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        Antalya'da Konyaaltı Sahili'nden tüple dalış yapan iki amatör dalgıç, falezlerin önüne doğru gitti.

        Burada suyun içerisinde bir erkeğe ait ceset gören dalgıçlar, falezlerin üstünde bulunan kafede oturan müşterilere seslenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

        İhbar üzerine cansız bedenin bulunduğu yere deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sahil güvenlik dalgıçları, amatör dalgıçlardan cesedin bulunduğu yeri göstermelerini istedi. Yapılan yer tespitinin ardından ekipler dalış yaparak, kıyafetleri üzerinde erkek cesedini bulunduğu yerden çıkarttı.

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        Sahil güvenlik ekiplerinin botuna çıkarılan cesette bulunan kimlikte, isminin Ahmet Göçer, yaşının ise 22 olduğu görüldü. Bota alınan Göçer'in cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

        Burada polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Göçer'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri Göçer'in ölüm sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

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        #Antalya
        #Amatör dalgıç
        #ceset
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