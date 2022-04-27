Amasya'da elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığını haber vermek için konser veren belediye bandosu günümüzde de bu geleneği sürdürerek, vatandaşlara ramazan coşkusunu yaşatmak amacıyla, üstü açık otobüsle mahalle aralarında dolaşıyor.
AA'nın haberine göre bando ekibini balkon ve pencerelerden izleyen ve ilgi gösteren vatandaşlar, seslendirilen parçalara da kimi zaman alkışlarıyla eşlik ediyor.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya'nın geleneklerine bağlı bir şehir olduğunu ve asırlık geleneği sürdürdüklerini söyledi.
Amasya'nın her mahallesine giderek vatandaşları bu coşkuya ortak ettiklerini vurgulayan Sarı, şunları dile getirdi:
"Bizim Amasya'mızda ramazanda davul ve zurna olmaz. Bandoyla vatandaşlarımızı sahura kaldırıyoruz, topla kaldırıyoruz. Üstü açık otobüsümüzle beraber, bando ekibimiz tüm mahallelerimizde geziyor, şehrin bir başından bir başına dolaşıyor, vatandaşlarımızı sahura kaldırıyorlar. Özellikle mili marşlarımızı çalıyorlar, vatandaşlar çok memnun alkışlıyorlar, pencerelerden çıkarak. Amasya'da eski geleneğimiz ne varsa yaşatmaya çalışıyoruz. Bandomuz bayramın birinci gününden itibaren, bayram boyunca, sokaklarda ve caddelerde gezerek insanlarımızı eğlendirmeye devam edecek."
"AMASYA GELENEĞİMİZDE RAMAZAN BANDOSU VAR"
Bando Şefi Hakan Dinçer ise vatandaşları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.
Dinçer, "Bizim Amasya geleneğimizde, ramazan davulcusu yok, ramazan bandosu var belediyemizin. Biz de bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Sahur saatinden önce gezerek, Amasya halkına marşlar ve güncel parçalar çalıyoruz. Halkımız bu durumdan çok memnun, sosyal medya hesabımızdan ve telefonlarımızdan istek parçalar istiyorlar, biz de çalmaya çalışıyoruz. Amasya'da dolu dolu bir ramazan geçiyor" diye konuştu.
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