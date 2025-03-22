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        Haberler Gündem Çevre Amasyalı çiftçi 300 ağacı dondurdu | Son dakika haberleri

        Amasyalı çiftçi, çiçek açan 300 ağacı dondurdu

        Amasya'da bir çiftçi, mart ayında havaların mevsim normalinin üstünde ısınması nedeniyle erkenden çiçek açan 300 meyve ağacını aniden bastıran aşırı soğuktan korumak için dondurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:47
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        Amasyalı çiftçi 300 ağacı dondurdu
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        Amasyalı çiftçi, çiçek açan 300 ağacı soğuktan korumak için dondurdu.

        Son günlerde etkili olan kar ve aşırı soğuklar, çiftçileri meyve ağaçlarını korumak için farklı yöntemler kullanmaya yönlendirdi.

        Çiğdemlik köyünde yaşayan İhsan İnce (45), gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceyi bulması üzerine çiçek açan meyve ağaçlarının üstüne yer altından 4 derecedeki suyu yağmurlama yöntemiyle püskürttü. Dallardaki meyve çiçekleri ile yeni çıkan yapraklar buzla kaplandı.

        Doğup büyüdüğü köyde ata yadigarı topraklarda çiftçilik yaptığını anlatan İnce, "Meyve çiçeklerini yağmurlama yapıp buz tutturarak koruyoruz. Buzlanma olmasaydı bahçede büyük hasar olurdu. Ürün kaybı yaşardık. Soğuklar geçene kadar sistemi çalıştıracağız" dedi.

        Yağmurlama sistemini ağaçların gübrelenmesinde de kullanan İnce, gübrenin suyun temasıyla kısa sürede çözünerek toprağa karıştığını vurguladı.

        Yörede başka bir çiftçinin daha başarıyla uyguladığı sistemi daha da yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise, "Çok basit bir sistem. Çok maliyetli değil. Büyük getirisi olan bir sistem" diye konuştu.

        Son iki aydır yağışların etkili olduğu ilde nisan ve mayıs aylarında da yağış umut ettiklerine değinen Cebeci, böylece geçen yılı kuraklığın etkisiyle geçiren çiftçilerin yüzlerinin güleceğini söyledi.

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        #yerel haberler
        #Amasya Haberleri
        #çiftçi
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