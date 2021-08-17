Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Meşeliçiftliği köyünde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mustafa Akıntürk (25) ve Cihan Aktaş (20) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Akıntürk ve Cihan Aktaş birbirine silahla ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Akıntürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; yaralanan Aktaş ise ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.