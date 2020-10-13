Amasya ve Kastamonu'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Vali Masatlı, denetimlerde işletme ve iş yeri sahipleriyle vatandaşları, tedbiri elden bırakmamaları ve rehavete kapılmamaları konusunda uyararak, maske, mesafe, temizlik kuralını hatırlattı.

Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Masatlı, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

- Kastamonu

Kastamonu'nun Seydiler ve Azdavay ilçelerinde, Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan, ilçedeki Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları Toplantısı'na başkanlık yaptı.

Aydoğan, daha sonra kurum amirlerinin katılımı ile ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Denetimde vatandaşlara maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Seydiler Kaymakamı Muhammet İkis ise pozitif veya temaslı olmaları nedeniyle ikametlerinde gözetim altında olan vatandaşlara yönelik denetimlere katıldı.