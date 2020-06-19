Amasya Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı

Masatlı, valilik binası önünde yapılan törende polis mangası tarafından karşılandı.Personel tarafından çiçek sunulan Masatlı'yı karşılama törenine Garnizon Komutan Vekili Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vali yardımcıları, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.Daha sonra makamına geçen Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, serhat şehri Ardahan'dan şehzadeler şehri Amasya'ya tayin olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Masatlı, "Ülkemizin birliği ve beraberliği için görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, bu toprakları bize vatan yapan Sultan Alparslan'dan bugünlere kadar aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.Masatlı, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine odaklı hizmet yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:"Stratejik önemi, turizm potansiyeli, tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayisiyle cazibe merkezi Amasya'da vatandaşlarımızın daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti hep birlikte sarf edeceğiz. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' ilkesini düstur edinerek bıkmadan, usanmadan, kapımızı ve gönlümüzü Amasyalılara açarak tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Sürekli büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Türkiye ve Amasya için yorulmadan çalışıp, hep beraber hedeflerimize odaklanarak şehrimizi her bakımdan en üst noktalara taşımanın gayretinde olacağız. İnsanı merkeze alan, ayrım yapmadan, diğerkamlık duygularıyla Amasya'nın geleceğine katkı yapmak için elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın."Masatlı, Ağrı Valiliğine atanan Osman Varol'un da yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, Amasya'ya hizmet eden tüm valilere teşekkür etti.
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