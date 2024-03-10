2024 Amasya teravih namazı saat kaçta?
Ramazan ayına sayılı saatler kala, Diyanet ile il il teravih namazı saatleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bu kapsamda Amasya ilinde ikamet edenler, teravih namazı saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Bakanlığı il il imsakiye takvimini paylaşmasının ardından, Amasya teravih namazı saati de netlik kazanmış oldu. İşte Diyanet ile 2024 Amasya teravih namazı vakti...
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On bir ayın sultanı olarak kabul gören Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü ilk orucun tutulması ile başlıyor. Ramazan ayı öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini paylaştı. Böylelikle Amasya ili teravih namazı saati de belli oldu. Peki, "Amasya teravih namazı saat kaçta?" İşte 2024 Amasya teravih namazı saatleri...
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AMASYA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü
Amasya Sahur (İmsak) Vakti: 05:24
Amasya İftar Vakti: 18:46
Amasya Teravih Namazı Vakti: 20:04
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)