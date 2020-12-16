AMASYA - Kablo hırsızlarına operasyon

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Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bir telekomünikasyon firmasına ait kabloları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yaklaşık 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda, 26 hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin F.D, K.B, H.A, C.Y, O.D, E.K. ve K.Ç. olduğu tespit edildi.Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerindeki aramada, 3 demir kesme makası, 1 kablo soyma aparatı, 1 balta, 1 çift eldiven, 1 pense, 19 kilogram yakılmış bakır kablo ve 50 metre kesilmiş kablo, 8 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 27 av tüfeği fişeği, 1 çift araç plakası ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B, H.A, C.Y, O.D, E.K. ve K.Ç. tutuklandı, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.