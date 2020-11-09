Amasya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bir otomobili Meray mevkisinde durdurarak gizli bölmelere saklanmış 714 sentetik ecza hap ele geçirmiş, otomobildeki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştı.