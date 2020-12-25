Amasya'daki Boraboy Gölü izole tatil geçirmek isteyenlerden ilgi görüyor

Amasya kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Boraboy Gölü Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken, gölüyle de eşsiz doğa manzarası sunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca göl etrafında inşa ettirilen ve görselliğiyle insanları cezbeden bungalov evler, kışın izole tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Alana günübirlik gelen ziyaretçiler ise aileleriyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak salgın döneminde de riskten uzak, doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, AA muhabirine, Boraboy Gölü'nün henüz birçok insan tarafından keşfedilmediğini ancak Türkiye'nin önemli doğal güzellikleri arasında yer aldığını söyledi.
Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın hem yaz hem de kışın bölgenin cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:
"Burası özellikle pandemi sürecinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerimin ilgisini çeken bir bölge haline geldi. Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'dan gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Böyle eşsiz bir doğaya sahip bölgeye yakın bulunan vatandaşlarımızın bunu fırsata çevirmelerini istiyoruz. Doğayla iç içe yürüyüş yapacakları, eşsiz güzelliklere şahit olacakları, kendilerini rahat hissedecekleri birçok alan mevcut. Doğa insanın parçasıdır, doğa bizim ait olduğumuz yerdir, buranın tadını vatandaşlarımızın çıkarmasını istiyoruz. Burada doğayı tahrip etmeden projelerimizi hayata geçiriyoruz, çalışmalarımızı yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."
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