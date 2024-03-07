Amasya'da yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
Amasya'da, yolcu otobüsünde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 07.03.2024 - 18:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:13
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.
Otobüsteki yolculardan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde 3 kilogram külçe altın bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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