Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

Kaza, Amasya-Çorum karayolu Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Yağıştan dolayı kayan otobüs devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.