Amasya'da TIR'ın çaptığı yaya kurtarılamadı

Amasya'dan Samsun'a giden Mustafa A. (41) idaresindeki 55 H KV 7740 plakalı plakalı TIR, Cevizdibi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Akbulut'a (30) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince, Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.