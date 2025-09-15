Habertürk
        Amasya'da Teknopark kuruldu | Son dakika haberleri

        Amasya'da uzun süredir çalışmaları sürdürülen Teknopark kuruldu

        Amasya Üniversitesi tarafından uzun süredir çalışmaları sürdürülen Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 17:59 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:59
        Amasya'da Teknopark kuruldu
        Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kuruldu. Amasya'nın teknoloji ve inovasyon vizyonunu güçlendirecek olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi, bölgenin Ar-Ge ve teknoloji alanındaki potansiyelini artırmasını hedefliyor.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan heyete yapılan proje sunumu başarıyla tamamlanan proje, uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından onay aldı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi projenin onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

        "Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, şehrimizin ve üniversitemizin potansiyelini sanayi ile buluşturan, yenilikçi fikirleri üretime dönüştüren çok güçlü bir adım olacaktır. Bu proje ile hem öğrencilerimize hem de girişimcilerimize dünya ile rekabet edebilecek bir ekosistem sunacağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum."

        #Amasya Haberleri
        #teknopark
        Habertürk Anasayfa