Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün akşam saat 21.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Amasya'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde hayvanların beslenmesinde sorun yaşamasını önlemek amacıyla beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Belediye ekiplerince salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği bildirildi.