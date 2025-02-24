Amasya'da şelaleler dondu

Amasya'da buz tutan şelaleler böyle görüntülendi
Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Amasya'da, Su Atan ve Kaleköy şelaleleri buz tuttu
Giriş: 24.02.2025 - 13:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:19
Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Amasya'da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi'nde bulunan Su Atan ve Kaleköy şelaleleri dondu.
Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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