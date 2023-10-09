Amasya'da motosikletli çocuk öldü

Amasya'da kaldırıma çarpan motosikletli çocuk öldü
Amasya'da, kaldırıma çarparak devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi
Giriş: 09.10.2023 - 18:22 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:22
Amasya'nın Yazıbağları Mahallesi'nde seyreden Bilal Petek (13) idaresindeki motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Kazada 13 yaşındaki Petek, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.