Minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Amasya’nın Merzifon ilçesinde minibüsün TIR'a çarptığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merzifon-Çorum kara yolunda seyreden Muharrem T. yönetimindeki minibüs, Kamışlı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Tekin K. idaresindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Fatma T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan minibüs sürücüsü Muharrem T. sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.