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        Haberler Gündem Amasya'da merada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Amasya'da merada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde merada çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 23:23 Güncelleme: 19.09.2023 - 23:23
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        Amasya'daki yangın söndürüldü
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        Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü çevresindeki merada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 50 hektar mera alanının zarar gördüğü öğrenildi.

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        #Yedikır barajı
        #suluova
        #haberler
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