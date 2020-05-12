Amasya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 454 kişiye para cezası verildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler artarak devam ediyor.

Kentte polis ekiplerince gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinde kurallara uymayan 65 yaş üstü, 20 yaş altı 220, park, bahçe ve mesire alanı yasağını ihlal eden 110 ve "sosyal mesafe" kuralına uymayan 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

Toplam 454 kişiye 266 bin 218 lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, vatandaşların tedbirlere uymasının toplum sağlığı açısından önem arz ettiği kaydedildi.