Amasya'da Kovid-19 kurallarına uymayan 506 kişiye 510 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, virüsünün yayılmasını önlemek için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, idari para cezaları uyguluyor.

Bu kapsamda ekiplerce Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 506 kişiye 510 bin lira idari ceza uygulandı.