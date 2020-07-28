Amasya’nın Taşova ilçesi Boraboy köyünde, Somruğun Tarla mevkiinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine yola çıkan Taşova Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekiplerinin olay yerine 17 dakikada ulaşmasının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında 2 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.