Amasya'da karantina kurallarını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 Temmuz'da başlatılan yurtta karantina uygulaması sürüyor.

Karara istinaden yapılan denetimlerde, evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 13 kişi Valilikçe karantina yurdu olarak belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdunda gözetim altına alındı.

Söz konusu kişilere idari para cezası uygulandığı bildirildi.