İHA

Alınan bilgiye göre kentte bir çay ocağının çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İHA'nın haberine göre, olay sırasında çay ocağında bulunan 77 yaşındaki Nurettin Güney yaralandı. Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.