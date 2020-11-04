Amasya'da intihar eden kişinin öldürdüğü eski eşinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, 31 Eylül Cumartesi günü Mesut Ş. (33),8 yıl önce boşandığı eşi Hatice Sağır (29) ile çocukları Y.Ş'yi (10) alarak konuşmak için otomobille dağlık alana gitti.

Mesut Ş, burada arabadan indirerek Sağır'ı tabancayla öldürdü, daha sonra çocukları Y.Ş'yi kızkardeşinin evine bıraktı.

Y.Ş'nin durumu anlatması üzerine halası, polise ihbarda bulundu.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesine gittiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatı.

Merzifon'da durdurulmak istenen Mesut Ş, otomobilinin içinde silahla intihar etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucunda Sağır'ın cesedi, olaydan 4 gün sonra Keçiköy mevkisinde dağlık alanda bulundu.

Sağır'ın cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.