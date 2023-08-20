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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

        Amasya'da evli çiftin kavgası kanlı bitti! Kocasını av tüfeğiyle öldürdü

        Amasya Taşova'da karı koca tartışması kanlı bitti. Eşi tarafından göğsünden av tüfeğiyle vurulan adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 03:17
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        Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldürdü!
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde Murat Yalçın (38), tartıştığı eşi Ayşe Yalçın (33) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Taşova ilçesi Tepe Mahallesi Şehit Polis Ali Öztürk Caddesi'nde yaşandı. Ayşe Yalçın yaklaşık bir hafta önce eşi ile aralarında çıkan tartışma sonrası 3 çocuğu ile birlikte Tokat'ın Erbaa ilçesindeki evini terk edip dayısının evinin bulunduğu Amasya'nın Taşova ilçesine geldi.

        Murat Yalçın eşiyle konuşmak için motosikletle Ayşe Yalçın'ın yaşadığı apartmana gitti. Murat Yalçın ile Ayşe Yalçın arasında çocukları Erbaa'ya götürmek istediği için tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

        Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın’ı göğsünden tüfekle vurdu. DHA'nın haberine göre; Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Murat Yalçın yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Amasya
        #Taşova
        #haberler
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