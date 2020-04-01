Amasya'da apartman dairesine kumar baskını

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dairede oyun masası üzerinde yapboz ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlemin yanı sıra 21 bin lira idari para cezası uygulandı.