Amasya'da ambulans helikopter 7 günlük bebek için havalandı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen Sevda Bulut için yetkililerden yardım istendi.Sağlık Bakanlığının talimatıyla Ankara'dan havalanan ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadı'na indi.Ambulansla hastaneden getirilen bebek, helikopterle Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

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