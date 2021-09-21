Amasya'da 2 trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Taşova ilçesinde, Niyazi Önder'in (69) kullandığı 60 KR 029 plakalı traktör, Kumluca köyünde devrildi.

Traktörün altında kalan Önder, olay yerinde hayatını kaybetti. Önder'in cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Otomobil dereye devrildi

Suluova ilçesinde Ferhat Eski (18) yönetimindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil, Bayırlı köyü yakınlarında dereye devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Fatih Eski (21) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.