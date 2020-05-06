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Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı

Amasya'da 156 yıldır ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara maniler eşliğinde çeşitli marşlar ve türküler seslendiriyor.

06.05.2020 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya'da 156 yıllık bando geleneği sokağa taşındı
AA

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Amasya halkının evlerinde olduğunu ve süreç bitene kadar bu şekilde devam edilmesini istediklerini söyledi.

156 yıllık bir geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Bandonun mahalle aralarına girmesinin asıl sebebi şu, vatandaşlarımız evlerindeler, bunaldılar. Bir şekliyle hem vatandaşlarımıza eğlence olsun hem de geleneğimizin daha yaygın halde mahalle aralarında devam etmesi noktasında onlara bir huzur ortamı sağlamak istedik. Vatandaşlarımıza biz sizinle beraberiz anlayışını, her yerde ve mekanda beraber olduğumuzu anlatmak maksadıyla bandomuzu mahalle aralarında dolandırıyoruz. Hem sahur vaktinin geldiğinin izahı noktasında, hem de onlara moral vermek için bu etkinliğimizi devam ettireceğiz."

Bando Şefi Hakan Dinçer ise vatandaşları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan halkımıza mini konserler, mahalle aralarında dinletiler yapıyoruz. Davulcu arkadaşımız maniler söylüyor. Marşlar çalıyoruz, halkımızın isteklerini yerine getiriyoruz. Onlar evlerinde kalsın biz onların evlerine giderek konser veriyoruz" diye konuştu.

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