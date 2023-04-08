Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği sepet sallama sürdürülüyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 150 yıllık ramazan geleneği olan sepet sallama sürdürülüyor

Giriş: 08.04.2023 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği sepet sallama sürdürülüyor
Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde yaklaşık 150 yıllık ramazan geleneği sepet sallama, yaşatılmaya devam ediyor.

Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor.

Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor. Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Behiye Torun, "sepet sallama" için gelen çocukları manilerle karşıladı.

Torun, eskiden evlerinin tek katlı olduğunu belirterek "Bacadan ip ile sepeti sallardık, bize un, şeker ve yağ verirlerdi. Sepet sallama ile topladığımız yiyecekleri büyüklerimiz yemek yapıp sofra kuruyorlardı. Bizler de muhabbet ile hep birlikte yiyorduk." dedi.

Köy muhtarı Huzeyfe Çetin ise köylerinde yaklaşık 150 yıllık geleneği devam ettirdiklerini dile getirerek "Ramazan ayının ortasında gece çocuklarımız tarafından yapılmaktadır. Çocuklarımız gelir, hediyeleri verilir, sevilir ve yolcu edilir. İnşallah bizler de bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
12 bitki türünü Avrupa'ya kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı
12 bitki türünü Avrupa'ya kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı
Herkesin başına gelebilir! Yaşlı kadın evde düştü! Günler geçti...
Herkesin başına gelebilir! Yaşlı kadın evde düştü! Günler geçti...
Metro şantiyesinde faciadan dönüldü!
Metro şantiyesinde faciadan dönüldü!
Türler yok oluyor!
Türler yok oluyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.