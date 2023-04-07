12 bitki türünü Avrupa'ya kaçırmak isteyen 2 kişi yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, kentte incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi yetkilileri, yanlarına gelen iki kişiden şüphelenince durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, yabancı plakalı aracı durdurdu. Araçtakilere, yanlarındaki kutularda ne olduğunu soran ekipler, bu kişilerin şüpheli tavırları üzerine araçta arama yaptı.

Aramada, kutuların içinde folyoya sarılmış ince kardelen, çuha çiçeği, yer somunu, top müşkürüm ve çiğdemin de aralarında olduğu 12 bitkiye ait kökler ile tohumlar ele geçirildi.

Ekipler, 12 farklı bitki türü ile söküm esnasında kullanılan kürek ve kazıcı aletlere el koydu.

Bitki türlerini Avrupa'ya götürecekleri öğrenilen Slovakyalı Igor M. ve Marian S'ye 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre 'biyoçeşitliliğe zarar vermekten' dolayı, her birine 244 bin 315 lira olmak üzere toplam 488 bin 630 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.