Amasya, Çorum ve Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kent merkezinde polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşların salgınla mücadele tedbirlerine uyması istendi.

Amasya Park AVM’deki denetimlere katılan Vali Mustafa Masatlı, virüs bulaşma riskini önlemeye yönelik tedbir ve uygulamaları inceledi.

İş yerlerinde uygulanması gereken tedbirlere değinen Masatlı, "Esnafımızın ve iş yeri yetkililerinin tedbirlere tam olarak uyulması hususunda vatandaşlarımızı yönlendirmeleri çok önemli. İşletmelerimizin verilen bu büyük mücadeleye tam destek olmalarını rica ediyorum." dedi.

Taşova ilçesinde pazar yeri girişinde HES kodu sorgulamasına katılan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, zabıta ekipleri tarafından vatandaşların ateş ölçümleri yapıldıktan ve dezenfektan döküldükten sonra pazar yerine girişlerinin yapıldığını anlattı.

- Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde oluşturulan ekiplerince denetim yapılıyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Çorum

Çorum'da da salgınla mücadelede kullanılmak üzere Çorum Belediyesince kiralanan 32 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildi.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odasınca imzalanan protokol kapsamında kiralanan 32 araç, kentteki filiasyon ekiplerince kullanılacak.

Öte yandan kentte salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Vatandaşların tedbirlere yüksek oranda uyduğunun gözlemlendiği kentte polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşlara maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılıyor.