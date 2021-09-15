"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Valilik, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ile Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri sonucu coğrafi işaretle tescillenen Amasya çöreğinin tanıtımı amacıyla kentteki bir otelde program düzenlendi.
Vali Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, turizm sektörünün konaklama tesisleri, yiyecek ve içecek işletmeleriyle bir bütün olduğunu, özellikle yabancı turistlerin gezdikleri şehirlerin kendine özgü tatlarına, geleneksel ürünlerine ve sanatsal faaliyetlerine ilgi gösterdiğini söyledi.
Kültür ve tarih turizminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Amasya'nın gastronomi alanında da geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:
"Amasya ekonomisinin sanayi, tarım ve turizm ekseninde yoğunlaştığını görerek bu alanlarda yapmamız gereken öncelikli çalışmaları belirlemiştik. Coğrafi işaretler bir şehrin, bir ülkenin kendine özgü ürünlerini tescillemek ve aslına uygun olarak tadını, şeklini ve üretim yöntemini muhafaza ederek korunmasını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Bu ürünümüzün tescillenmesi, özellikle gastronomi turizmi için ziyaretler gerçekleştiren yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekecek ve ilimiz turizmine olumlu katkı sağlanacaktır."
Coğrafi işaretli ürünlerine Amasya çöreğinin de eklenmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Masatlı, tescilli ürün sayısını 24'e çıkararak Amasya mutfağını ve kültürünü en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Amasya çöreğinin tescil belgesi, üç kuşaktır çörek yapımıyla uğraşan Galip Doğla'ya verildi.
Daha sonra Vali Masatlı ve katılımcılar, Amasya çöreğinin tadına baktı.
Programa, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç ile siyasi partilerin temsilcileri ve davetliler katıldı.
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