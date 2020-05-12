Amasya Belediyesi ramazan etkinliklerini mahalle aralarına taşıdı

Bando takımı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın talimatıyla ilk olarak Hacılar Meydanı ve Şeyhcui Mahallesi'nde konser verdi.Ayrıca Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve gösterilerinin sergilendiği etkinliklerde, belediye konservatuvarı üstü açık otobüs üzerinden konser verdi.Etkinlikleri, balkon ve pencerelerden izleyen ve ilgi gösteren vatandaşlara, hijyen kuralları çerçevesinde, belediye personeli tarafından şerbet, simit ve pamuk şekeri ikram edildi.Başkan Sarı, bu yıl birlik ve beraberliği pekiştirecek kapsamlı ramazan etkinlikleri düzenlemek istediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu planları ertelemek durumunda kaldıklarını belirtti.Belki de daha önce hayal edilmemiş bir ramazan etkinliği düzenledikleri ifade eden Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaklaşık 2 aydır vatandaşlarımız evlerden çıkmadılar, zaman zaman devlet büyüklerimizin uyarıları oldu. Biz de onların uyarılarını vatandaşlarımıza anlatmaya çalıştık. Aman ha dedik evimizden çıkmayalım, yeter ki siz evinizden çıkmayın, siz ne isterseniz biz o hizmeti yapmaya talibiz. Evlerinde sıkıldılar, ne yaptık konservatuvar ekibimizi aldık, mahallelere gittik. Arkadaşlarımız şarkılar, türküler ve ilahiler söyledi. Vatandaşımızı, her mahallede birer saat da olsa eğlendiriyoruz."Amasya’nın her mahallesine gidip vatandaşları ziyaret edeceklerini dile getiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:"Vatandaşlarımızla hemhal olup hem onların dertlerini dinleyeceğiz hem de biraz da olsa onları günün yorgunluğundan yani stresinden uzak tutacağız. Bu arada da şerbetlerimizle pamuk şekerlerimizle geçmişimizi hatırlatıyoruz. Bandomuz mahalle aralarında dolaşıyor. Ben Amasya’nın gözünde bir ışık görüyorum, bir mutluluk görüyorum, onların teşekkürlerini alıyorum. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Şunun şurasında az bir zaman kaldı, onlara söylediğimiz gibi diyoruz ki evinde kal Amasya'm, evinde kal Türkiye'm, ufukta ışık görünmüştür, biraz daha sabretmek gerekir diyorum.”
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