Amasya Belediyesi maske üretimine başladı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan maske talebine yanıt verebilmek için çalışma başlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, görüşmeleri neticesinde bir iş insanından maske üretiminde kullanılacak kumaşları ücretsiz temin etti.

Kentteki bir tekstil fabrikasıyla yapılan anlaşma sonrası temin edilen kumaşlardan günde 10 bin adet steril maske üretimine başlandı.Fabrikada, belediye çalışanlarının denetiminde, üretilen maskelerin kumaşlarının hijyeni titizlikle sağlanıyor. "Kullan at" kumaştan yapılan maske dikimi, salgın için alınan tedbirler süresince devam edecek.Başkan Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu dönemde Amasyalıların ihtiyaçlarını gidermek adına tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Amasya'nın ihtiyacı olan maskeleri temin etmek için çözüm yolu aradıklarını ifade eden Sarı, şunları dile getirdi:

"Elimizde, aşağı yukarı 700 bin adetlik maske üretilecek kumaşımız var. Bu 700 bin adetlik maskenin kumaş maliyeti sıfırdır. Tamamen Şükrü kardeşimizin hediyesidir. Bu fabrikayı da rica ettik kardeşimize açtırdık. Nasip olursa nisan sonuna kadar elimizde 700 bin maskemiz olacak. Dağıtımını belediye olarak yapacağız. İsteyen kurum ve kuruluşlara verebiliriz. Gerekirse sokakta dağıtırız, ev ev dağıtırız onda problem yok. Tabii önce Amasya'nın ihtiyacını gidereceğiz. Amasya'ya 6 ay yetecek dezenfekte ilacımız da var. Bu konuda Amasyalı rahat olabilir, biz gereken bütün önlemleri aldık."

Sarı, üretilen maskeleri kurumlara ve evlerinde kalarak sadece zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkan vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını sözlerine ekledi.Açıklamanın ardından Sarı, ilk maskeleri gazetecilere dağıttı.