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Haberler Gündem Amasya bayram namazı saati (vakti) 2022: Diyanet ile Amasya bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Amasya bayram namazı saati 2022: Diyanet ile Amasya bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Amasya bayram namazı saati, bu ilimizde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde kutlanacak. Bayramın ilk günü olan 9 Temmuz'da, bayram namazı için camilere akın edilecek. Bu noktada, "Amasya bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Amasya bayram namazı vakti bilgisi paylaşıldı.

08.07.2022 - 14:49 | Güncelleme: ABONE OL
Amasya bayram namazı saati (vakti) 2022: Diyanet ile Amasya bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

Merakla beklenen 2022 Kurban Bayramı tarihi geldi çattı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde camilere akın edecek vatandaşlar da bir yandan bayram namazı saatleri ile ilgili araştırmalarını yapıyor. Amasya bayram namazı saati de, bu ilimizde yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için bayram namazı saatleri paylaşılırken Amasya bayram namazı vakti de duyuruldu. Peki, Amasya bayram namazı saat kaçta? İşte, detaylar...

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Amasya bayram namazı 05.49'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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