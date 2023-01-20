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Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Komisyonun çalışma süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi

Giriş: 20.01.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
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AA

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

AA'nın haberine göre; Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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