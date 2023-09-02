Amasra'da temel kazısında rastlanılan kalıntılar kayıt altına alınıyor

Kuru, bölgenin tarihi önemine işaret ederek, "Aynı zamanda bölgede küçük kalıntılar da bulunmaktadır. 350 adet buluntu tespit edilmiş olup, bunun 250 tanesi sikkedir" dedi. Kazıyı değerlendirdiklerinde, en erken M.S 1. yüzyıl tarihine ulaşıldığını aktaran Kuru, "Kültür ve Turizm Bakanlığının takibi doğrultusunda devam eden kamulaştırma çalışmaları sonrasında kazı çalışmaları, diğer parsellere yayılarak yapının yayılım alanı daha net yapılabilecektir" diye konuştu.