Amasra'da karpostallık görüntü

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde güzel manzara oluştu.

Kumsalların ve balıkçı teknelerinin de beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, yoğun kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara drone ile görüntülenirken çevredekilerce de cep telefonlarıyla kaydedildi.