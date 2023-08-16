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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Amartey: “Çağlar ile gelmeden önce konuştum” - Beşiktaş Haberleri

        Amartey: “Çağlar ile gelmeden önce konuştum”

        Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Daniel Amartey, Neftçi Bakü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 23:19
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        "Çağlar ile gelmeden önce konuştum"
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        Beşiktaş’ın yeni transferlerinden 28 yaşındaki stoper Daniel Amartey, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında yarın sahasında oynayacağı Neftçi Bakü mücadelesi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        “Beşiktaş’ın oyuncusu olmaktan dolayı mutluyum”

        Siyah-beyazlı takımda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Amartey, “Beşiktaş’ın oyuncusu olmaktan dolayı mutluyum. İlk maçı oynadık. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Zor bir maç olacak Hocamızı dinleyeceğiz, galip gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

        Fiziksel durumu hakkında ise Ganalı futbolcu, “Tek başıma idman yapmak zordu. Takım idmanı yapmadım ama geldiğimden beri bana yardımcı olundu. Zaman geçtikçe iyiye gittiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        “Çağlar ile gelmeden önce konuştum”

        Leicester City’den takım arkadaşı Çağlar Söyüncü ile Beşiktaş’a transferi öncesinde konuştuklarını da belirten Amartey, “Kulüp hakkında güzel şeyler söyledi. Buraya gelmenin iyi bir karar olacağını söyledi” diye konuştu.

        Son olarak hangi mevkide kendini daha rahat hissettiğiyle alakalı soruya Daniel Amartey, “Bek ya da stoper oynamak fark etmez. Hocamızın isteği doğrultusunda hangi mevkide gerekirse oynarım” cevabını verdi.

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