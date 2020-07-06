Hatay'da, Amanos Dağları'ndaki ormanlık alanda bulunan ve gaz sızıntısı nedeniyle 'yanan taşlar' olarak bilinen bölgede, taşların doğal hali korunarak çevre düzenlemesi yapılacak.
Roma döneminden günümüze, kayaların arasından çıkan gazın tutuşmasıyla oluştuğu belirlenen 'yanan taşlar', doğa yürüyüşü yapanların uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Kimi zaman yaylacılar için ocak görevi de gören taşların, Amanoslar'ın akciğeri olarak tanımlanan ormanlık alan içerisinde yüzyıllardan beri yandığı biliniyor.
Arsuz şehir merkezinden yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta, ilçenin Kurbağı Mahallesi'nde bulunan bölgenin, kaymakamlık ve belediyenin çalışmalarıyla hazırlanan projeyle turizm ve tanıtım değeri olması planlanıyor.
"KENTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR"
Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, kentin, Türkiye'nin önemli turistik ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.
Arsuz'un turizm ve tarım konusundaki konumuna işaret eden Güven, bölgenin doğal güzelliklerinden birisinin de yanan taşlar olduğunu dile getirdi.
Bu taşların uzun yıllardır sönmeden yandığını belirten Güven, "Yaz kış, yağmur rüzgar dinlemeden sürekli yanıyor. Çok ciddi ve güzel bir doğa harikasıdır. Bu da kentimiz için önemli bir değerdir. Biz de şehrimizi bununla dünyaya tanıtmak istiyoruz, projelerimiz var. Önce tabi ki ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yaptık ve devam ediyor. Bunu yaparken de turistik ve doğal halini koruyacak şekilde projeler hazırlıyoruz. Kısa zamanda bitirip burada turistleri ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.
COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yanan taşlara coğrafi işaret verilmesi için de çalışma yaptıklarını aktaran Güven, vatandaşların kolaylıkla bölgeye gelebilmesi için yön ve tanıtım levhaları yerleştirildiğini ifade ederek, "Burayı, vatandaşlar geldiklerinde konaklayıp kahvesini, çayını içebileceği bir mekan haline getirmek istiyoruz" dedi.
Güven, yanar taşlardaki ateşin kuvvetli olması nedeniyle yaylacıların taşları, çaylarını demlemek için ocak olarak kullandığını sözlerine ekledi.
VATANDAŞLAR DOĞAYLA İÇ İÇE OLACAK
Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan da ilçenin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.
Şehrin sadece güneş turizminden ibaret olmadığını ifade eden Arslan, gün yüzüne çıkarılmamış doğal güzelliklerinin de bulunduğunu belirtti.
Yanan taşlarla bölgeye daha fazla turisti çekmek için çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlatan Arslan, "Burada doğaya uygun zemini oluşturup, misafirlerimizin rahatlıkla temel ihtiyaçlarını karşılayacakları alanlar oluşturacağız. Gelenler hem doğal güzellik olan yanan taşları görmüş olacak hem de doğayla iç içe vakit geçirecek." şeklinde konuştu.
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